Marvel Ultimate Alliance 3: Nintendo stellt Story-Erweiterungen vor

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order von Team Ninja und Marvel Interactive wird am 19. Juli erscheinen, um uns nach zehnjähriger Abwesenheit wieder in die Serie zurückzuführen. Dank einer Website von Nintendo kennen wir mittlerweile Einzelheiten zum Erweiterungspass, der für das Spiel geplant ist. Wer sich das Paket digital kauft erhält Zugriff auf drei DLC-Pakete, die nach dem Start erscheinen werden. Story-Inhalte und Charaktere aus Fantastic Four, X-Men und Marvel Knights sind darin enthalten, einzeln lassen sich diese Add-Ons offenbar nicht kaufen, geht aus der Seite hervor. Obendrauf gibt es ein Koch-Outfit für Deadpool, wenn ihr den DLC-Pass zum Preis von ca. 20 Euro kauft.

You watching Werbung

You watching Werbung

Quelle: Eurogamer.