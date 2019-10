Marvel Ultimate Alliance 3 erhält Update und erste Erweiterung

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order erschien diesen Sommer exklusiv für die Nintendo Switch. Dank eines gestrigen Updates werden nun die kostenpflichtigen Inhalte der ersten Season-Pass-Erweiterungen namens The Curse of the Vampire unterstützt. Die Erweiterung enthält unter anderem Punisher, Morbius, Blade und Moon Knight als spielbare Charaktere. Auch der Gauntlet-Modus ist ein Teil des DLCs. Falls ihr nicht an der Erweiterung interessiert seid, könnt ihr euch zumindest über ein kostenloses Update freuen.

Das kostenlose Update beinhaltet Teile des Gauntlet-Mode sowie den neuen Nightmare-Mode. Zudem wurde ein S.H.I.E.L.D. Depot-Menü hinzugefügt, bei denen ihr Tokens im neuen Modus anwenden könnt um Kostüme und Voicelines freizuschalten. Obendrauf gibt es neue Kostüme für Thor, Captain America, Black Panther, Iron Man, Captain Marvel, Hulk sowie Spider-Man.

Für die vollständige Liste der Veränderungen und einen Guide, wie ihr das Update herunterladen könnt, solltet ihr euch die Patchnotizen anschauen.

Werdet ihr euch die Erweiterung kaufen?

