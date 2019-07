Marvel Ultimate Alliance 3 erhält im August mehr kostenlose Inhalte

Team Ninja hat den gestrigen Start der Comic-Con 2019 in San Diego natürlich genutzt, um über ihren heute startenden Titel Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order zu sprechen. Auf dem Event enthüllt der Entwickler neue Inhalte, die in den kommenden Monaten ins Spiel gelangen. Das Studio begann mit der Bestätigung, dass Loki bereits jetzt in Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order spielbar ist, was bislang nicht bekannt war. Der Roster wird am 30. August um zwei weitere Neuzugänge anwachsen, da sich Colossus und Cyclops kostenlos dem Kampf gegen die Black Order anschließen werden.

Die erste Erweiterung von Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ist für den Herbst geplant und wird sich um die Marvel Knights drehen. Blade, Moon Knight, Morbius und der Punisher sind die ersten vier Charaktere, auf die sich Besitzer des Expansion Passes freuen dürfen. Unsere Kritik zum Spiel wird erst am Wochenende geschrieben , dafür haben wir schon heute etwas Gameplay für euch. Unten im Video seht ihr das ganze erste Kapitel des Spiels.