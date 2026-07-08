Marvel-TV-Chef möchte, dass X-Men '97 über 10 Staffeln läuft

HQ

Marvel hat eindeutig sehr große Ambitionen für die Zukunft der Animationsserie X-Men '97, denn der kürzlich beförderte Brad Winderbaum, jetzt Leiter der Abteilungen für Fernsehen, Animation, Comics und Franchise bei Marvel, hat behauptet, er wolle, dass die Serie zehn Staffeln läuft.

Dies wurde von den ausführenden Produzenten von X-Men '97, Larry Houston und Eric Lewald, in einem Interview mit POC Culture erwähnt, in dem er anmerkte, dass Winderbaum die Serie in den nächsten acht Jahren auf Disney+ zurücksehen möchte, um über die ursprünglichen Pläne hinauszugehen, um die fünf Staffeln der ursprünglichen Serie aus den 1990er Jahren zu erreichen.

Houston begann mit der Erklärung: "Nun, ich weiß, dass sie versuchen werden, mitzuhalten – ich habe fünf Staffeln [für die Originalserie] gemacht. Ich werde versuchen, mindestens fünf zu machen. Das scheint das Ziel zu sein. Ich meine, zumindest haben sie vier mündlich bestätigt. Deshalb dränge ich auf fünf."

Lewald griff das dann auf und fügte hinzu: "Brad [Winderbaum] springt auf und ab und weißt du, er will 10, und wir wollen, dass er 10 macht. Wir wollen in acht Jahren mehr solche Gespräche über Staffel 10 führen. Mit 60 Jahren Comics und all diesen Charakteren... Es gibt wirklich keine Grenzen."

Denkst du, fünf Staffeln von X-Men '97 reichen aus, oder würdest du gerne sehen, dass es sich über 10 Staffeln erstreckt? Für den Moment ist Staffel 2 der Serie nun erschienen, und unsere Rezension dazu können Sie hier sehen, mit Plänen für zukünftige Staffeln mit einem schnelleren Rhythmus.