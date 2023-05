Marvel tötet Ms. Marvel

HQ

Marvel Comics bereitet sich darauf vor, Ms. Marvel zu töten. Wie auf der offiziellen Website des Comic-Unternehmens beschrieben, werden wir nach den Ereignissen, die in Amazing Spider-Man #26 stattfinden, das Ende dieses Monats in den Handel kommen soll, sehen, wie sich Charaktere und Schöpfer von Ms. Marvel verabschieden.

Sie können diesen Juli den Comic "Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel" abholen und sehen, wie das Universum auf den Tod eines seiner einflussreichsten Charaktere reagiert. Wenn man bedenkt, wie Marvel in der Vergangenheit viele seiner Charaktere getötet hat, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass Ms. Marvel für immer tot bleiben wird.

"Das Herz des Marvel-Universums hat aufgehört zu schlagen. Schließe dich jetzt den anderen Helden des Marvel-Universums, den Schöpfern von Ms. Marvel und Comic-Fans auf der ganzen Welt an, um einen der hellsten Stars von Marvel zu ehren und sich an ihn zu erinnern!"

Wirst du Fallen Friend: The Death of Ms. Marvel lesen?