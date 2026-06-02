Marvel Tokon: Fighting Souls zeigt die bösen Ritter des Verderbens in neuem Trailer

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Nachdem wir unsere Lieblingshelden und einige Antihelden zusammenkommen sehen, hat Marvel Tokon: Fighting Souls uns ein vollständig schurkisches Team gebildet, das einige unserer Lieblingsschurken aus Fantastic Four, den X-Men und Spider-Man zusammensetzt.

Doctor Doom leitet, wie zu erwarten, die Knights of Doom. Im Trailer sehen wir dann, dass er von Magneto begleitet wird, der seine Gegner von überall auf der Karte mit Metall beschießt. Green Goblin bringt jede Menge Sprengstoff mit, und Carnage wird diesem Team dringend benötigte Nahkampfkraft verleihen, denn es sieht so aus, als wären mindestens drei seiner Mitglieder aus der Ferne am stärksten.

Wir haben noch ein weiteres Team, das offenbart werden muss, und das Ghost Rider als Anführer haben wird. Wir bekommen diese Enthüllung irgendwann zwischen jetzt und dem Launch, also am 6. August. Werfen Sie unten einen Blick auf die Knights of Doom in Aktion: