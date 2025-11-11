Marvel Tokon: Fighting Souls wird vom 5. bis 7. Dezember eine geschlossene Beta auf PS5 haben
Das japanische Kampfspiel wird 2026 auf den Markt kommen, aber Sie können es im Dezember ausprobieren.
Marvel Tokon: Fighting Souls, das Kampfspiel exklusiv für PlayStation 5 und PC von Arc System Works, den Machern von Guilty Gear und BlazBlue, enthüllte während der State of Play Japan am Dienstag neue spielbare Charaktere: Spider-Man und Ghost Rider (genauer gesagt die jüngere Version, die von Robbie Reyes verkörpert wird).
Neben dem neuen Gameplay und der Enthüllung der X-Mansion als Kampfbühne voller Easter Eggs enthüllte das japanische Studio, dass vom 5. bis 7. Dezember 2026 eine geschlossene Beta auf PS5 stattfinden wird: 72 Stunden Spielzeit ohne Unterbrechungen. Marvel-Fans, die an der Beta teilnehmen möchten, können sich bereits auf der offiziellen Website von MarvelTokonBeta anmelden, um die Chance zu haben, diesen ehrgeizigen Titel zu spielen, der die amerikanischen Comic-Superhelden mit einem unverwechselbaren japanischen Stil kombiniert.
Die von Sony veröffentlichte Vollversion wird 2026 für PS5 und PC erscheinen, was PlayStation 5 zur einzigen Konsole macht, auf der Sie dieses und Marvel's Wolverine, zwei der am meisten erwarteten Spiele von Marvel, spielen können.