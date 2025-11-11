Marvel Tokon: Fighting Souls wird vom 5. bis 7. Dezember eine geschlossene Beta auf PS5 haben

HQ

Marvel Tokon: Fighting Souls, das Kampfspiel exklusiv für PlayStation 5 und PC von Arc System Works, den Machern von Guilty Gear und BlazBlue, enthüllte während der State of Play Japan am Dienstag neue spielbare Charaktere: Spider-Man und Ghost Rider (genauer gesagt die jüngere Version, die von Robbie Reyes verkörpert wird).

Neben dem neuen Gameplay und der Enthüllung der X-Mansion als Kampfbühne voller Easter Eggs enthüllte das japanische Studio, dass vom 5. bis 7. Dezember 2026 eine geschlossene Beta auf PS5 stattfinden wird: 72 Stunden Spielzeit ohne Unterbrechungen. Marvel-Fans, die an der Beta teilnehmen möchten, können sich bereits auf der offiziellen Website von MarvelTokonBeta anmelden, um die Chance zu haben, diesen ehrgeizigen Titel zu spielen, der die amerikanischen Comic-Superhelden mit einem unverwechselbaren japanischen Stil kombiniert.

Die von Sony veröffentlichte Vollversion wird 2026 für PS5 und PC erscheinen, was PlayStation 5 zur einzigen Konsole macht, auf der Sie dieses und Marvel's Wolverine, zwei der am meisten erwarteten Spiele von Marvel, spielen können.