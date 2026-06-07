Marvel Tokon: Fighting Souls, um einen eigenen Comic zu bekommen, der die Hintergrundgeschichte des Spiels erweitert

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Diesen Sommer, Anfang August, wird Arc System Works offiziell Marvel Tokon: Fighting Souls erscheinen, wobei es sich um ein Tag-Team-Fighting-Spiel handelt, das in einem völlig neuen Marvel-Universum spielt, neu interpretierte Charaktere und Levels zusammenbringt und deine Lieblingshelden und -schurken in intensiven Arcade-Kampfaktionen aufeinandertreffen lässt.

Da das Spiel am 6. August auf PS5 und PC erscheinen soll, hat Marvel bekannt gegeben, dass es auch einen begleitenden Comic anbieten wird, der darauf abzielt, "die Mythologie des Spiels zu erweitern und die spannenden Hintergrundgeschichten seiner spielbaren Helden sowie seiner Antagonisten, des Promoters und Champions, zu enthüllen!"

Geschrieben von Steve Orlando, Tom Waltz und Josh Trujillo, mit Zeichnungen von Bruno Bull, Athila Fabbio und Ryusei Yamada sowie einem Cover von Juan Frigeri. Der Comic heißt Marvel Tokon: First Strike, und die erste Ausgabe erscheint am 5. August, dem Tag vor dem Spielstart.

Das Cover-Artwork des Comics könnt ihr unten sehen und haltet im August und darüber hinaus Ausschau, denn Marvel verspricht, das Debüt des Spiels zu feiern, indem es Variantencover für ausgewählte andere Comics anbietet, die Marvel Tokon: Fighting Souls ' Artwork und Charakterdesigns Tribut zollen, unter anderem für Amazing Spider-Man #35, Doom Quest #4, X-Men #35 und #36, Wolverine #26 und mehr.

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