Marvel Tokon: Fighting Souls präsentiert Episode Mode, geschrieben vom erfahrenen Comicautor Kieron Gillen

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Marvel Tokon: Fighting Souls ist ein Premium-Kampfspiel, das dieses Jahr erscheint, was bedeutet, dass viele Leute einen Story-Modus erwarten würden. Glücklicherweise liefert Arc System Works einen solchen Film ab, und die Geschichte wird vom legendären Comicautor Kieron Gillen verfasst.

Da der Großteil von Marvel Tokon: Fighting Souls ' Episode Mode durch Comicstrips erzählt wird, mit gelegentlichen Kämpfen dazwischen, ist es gut, dass jemand von Gillens Kaliber an Bord geholt wurde. Nachdem er an den Young Avengers, Iron Man, Thor, den Eternals, Immortal X-Men, Star Wars und mehr gearbeitet hat, ist Gillen ein Marvel-Veteran und jemand mit viel Erfahrung mit großen Franchises. Er hat eine neue Geschichte für Marvel Tokon: Fighting Souls entwickelt, die den Spielcharakteren folgen wird, während sie gegen die neuen Schurken den Promoter und den Champion kämpfen.

Jedes der Hauptteams des Spiels hat seine eigene, einzigartige Geschichte, die von verschiedenen Künstlern gezeichnet wird. Sie gipfeln in einem Kampf mit dem Promoter und dem Champion, den wir am Ende der Episoden-Modus-Enthüllung angeteasert sehen.

Marvel Tokon: Fighting Souls erscheint am 6. August für PC und PS5.