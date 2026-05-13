Marvel Tokon: Fighting Souls lässt dich deine eigenen Superheldenteams aufbauen, wird einen 10-stündigen Story-Modus haben

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Marvel Tokon: Fighting Souls bringt 4-gegen-4-Kämpfe auf unsere Bildschirme, was ein ziemlich einzigartiges Konzept ist. Der Entwickler Arc System Works hat die Enthüllungen im Kader ebenso einzigartig gestaltet, indem uns bestimmte Teams aus vier Helden gezeigt werden, statt eines einzelnen Charakters. Aber selbst wenn du Team X-Men siehst und denkst, sie sollten alle miteinander abhängen, musst du nicht mit vorgegebenen Teams spielen.

In einem Interview mit 4Gamer erklärte Produzent Takeshi Yamanaka, dass man seine eigenen Teams aufbauen kann und das Spiel der eigenen Kreation sogar einen schicken Namen verleiht. "Die Standardteams, die von der offiziellen Quelle angekündigt wurden, haben Mitgliederzusammensetzungen, die auf die Geschichte des Episodenmodus achten... Als Kampfspiel möchten wir, dass die Spieler frei wählen und mit ihren vier Lieblingscharakteren spielen können, daher haben wir eine Team-Generierungsfunktion integriert, die automatisch einen Teamnamen basierend auf den gewählten Charakteren generiert. Dies bestimmt automatisch den Teamnamen, indem das passendste Wort basierend auf den Eigenschaften des als Anführer gewählten Charakters und der Zeichen ab dem zweiten Zeichen ausgewählt wird", erklärte er (Übersetzung mittels Maschine).

Episodenmodus ist der Name des Story-Modus des Spiels, eines zehnstündigen Abenteuers, das Marvel-Helden im Kampf gegen einen neuen Bösewicht namens Promoter begleitet. "Die Hauptgeschichte des Episode-Modus ist, dass ein Bösewicht namens Promoter angreift, und Superhelden verbünden sich gegen den Promoter. Die Geschichte zeigt, wie jeder Held sein Team in einem Ensemble-Dram zusammenstellte", sagte Yamanaka.

Obwohl es im Episode-Modus Kämpfe geben wird, wird auch erwähnt, dass ein Großteil des Story-Modus des Spiels in Comicstrips dargestellt wird. Vielleicht solltest du also nicht mit einem Mortal Kombat- oder Invincible VS-Story-Modus rechnen, in dem alle zwei Minuten ein Kampf stattfindet. Dennoch weiß Arc System Works, dass Gelegenheitsspieler einen guten Story-Modus lieben, also gibt es einen ziemlich großen in Marvel Tokon: Fighting Souls.

Marvel Tokon: Fighting Souls erscheint am 6. August für PS5 und PC.