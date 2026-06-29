Marvel Tokon: Fighting Souls enthüllt das fünfte und letzte Team, darunter Blade, Deadpool und Loki

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Wir sind etwa fünf Wochen davon entfernt, dass Marvel Tokon: Fighting Souls auf PC und PS5 erscheint. Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass Evo 2026 am Wochenende in Las Vegas stattfand, hatte der Entwickler Arc System Works einige neue Informationen bezüglich der finalen Charakterliste, die zum Start enthalten sein sollte.

Das fünfte und letzte Team wurde als Samurai Outriders angekündigt, wobei dieses Team von Ghostrider angeführt wird und die Talente einiger von Marvels berüchtigtsten Schwertmeistern umfasst, nämlich Deadpool, Loki und Blade.

Ihr könnt diese neugierige Crew im neuesten Trailer zu Marvel Tokon: Fighting Souls unten sehen, wo auch bestätigt wird, dass das Spiel zwischen dem 24. und 26. Juli eine Open Beta auf PC und PS5 erhält, mit einer PlayStation 5 Closed Beta irgendwann davor.