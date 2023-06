Marvel Studios wird in diesem Jahr eine reduzierte Präsenz auf der San Diego Comic-Con haben

HQ

In einer ziemlich signifikanten Abkehr von der Tradition hat Marvel Studios beschlossen, in diesem Jahr nicht an San Diego Comic-Con teilzunehmen. Im Gegensatz zu sonst, wo die Unterhaltungsabteilung eine ganze Halle im Kongresszentrum einnimmt, um erste Einblicke und Vorschauen auf ihre kommenden Werke zu zeigen, während sie gleichzeitig Stars und beteiligte A-Promis einbringt, wird sie in diesem Jahr einfach nur eine Präsenz auf der Kongressfläche haben.

Wie The Wrap berichtet, liegt der Grund für die reduzierte Präsenz in der Tatsache, dass ein großer Teil der Marvel Studios'-Projekte während des anhaltenden Autorenstreiks von Verzögerungen betroffen war (und im Fall von Blade's aus einer Reihe von Gründen), was bedeutet, dass es einfach nicht den Inhalt hat, um ein Blowout-Event auf der Messe zu rechtfertigen.

Im Wesentlichen, wenn Sie San Diego Comic-Con als den Ort ins Auge gefasst haben, an dem Sie einen Blick auf Daredevil: Born Again, Thunderbolts, Captain America: Brave New World, Wonder Man, Deadpool 4, The Marvels, Echo und all den vielen anderen Projekten, die es in Arbeit hat, werden Sie wahrscheinlich ein wenig enttäuscht sein.

Zugegeben, es scheint, als ob Marvel Studios nicht die einzige Produktionsfirma sein wird, die die Veranstaltung in diesem Jahr auslässt, da auch erwähnt wird, dass Universal und HBO es ebenfalls aussitzen werden.