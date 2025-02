Marvel Studios kündigt "Launch Coverage" für The Fantastic Four: First Steps morgen an... 4. Februar

HQ

Die Marvel Studios haben einen ersten Blick auf The Fantastic Four: First Steps veröffentlicht, ihre lang erwartete Iteration der Charaktere Stan Lee und Jack Kirby, einen der beliebtesten Marvel-Comics, der in der Filmabteilung nicht viel Glück hatte. Nach gescheiterten Versuchen in den Jahren 1994 und 2015 und den mittelmäßigen Filmen von 2005 und 2007 wird die Crew von Kevin Feige der Marvel-Familie einen anderen Blickwinkel geben: Sie wird die Handlung in die 1960er Jahre führen.

The Fantastic Four: First Steps wird ein historischer Film sein, und ein Großteil des bisher veröffentlichten Werbematerials tendierte zu einem nostalgischen Look. Wir werden nicht mehr lange warten müssen, um ihn in Aktion zu sehen, denn der erste Trailer wird morgen veröffentlicht.

Die Marvel Studios haben sich jedoch für etwas anderes entschieden: Anstatt nur den Trailer zu bestätigen, werden sie eine "Launch-Berichterstattung" haben. Vielleicht ein paar Interviews mit den Darstellern, ein paar hinter den Kulissen vor dem Trailer?

Es wurde berichtet, dass der Trailer in der Show Good Morning America debütieren wird, die von 13:00 bis 15:00 Uhr MEZ (7-9 Uhr Ortszeit) ausgestrahlt wird. Laut Discuss Film haben sie den Film jedoch aus dem Programm genommen...

Stattdessen wird jeder in der Lage sein, auf YouTube die "Launch-Berichterstattung" zu verfolgen, was auch immer das bedeutet, um 7:00 Uhr ET, 13:00 Uhr MEZ (europäische Zeit, eine Stunde weniger in Großbritannien), morgen, Fantastic Four... Ich meine, der vierte Februar.