Marvel Studios enthüllt offiziellen Titel des kommenden Films "Die Fantastic Four"

Die Reise war lang und beschwerlich, aber The Fantastic Four ist schließlich bei Marvel gelandet und hat seinen offiziellen Namen erhalten, der The Fantastic Four: First Steps sein wird.

Dies wurde auf der Comic-Con enthüllt, wo der Regisseur des Films, Matt Shakman, auch bestätigte, dass die vier Superhelden auch in den nächsten beiden Avengers Filmen auftreten werden und dass der Film bereits in dieser Woche in Produktion gehen wird.

Wie bereits bekannt gegeben, werden die vier ikonischen Helden von Pedro Pascal, Vanessa Kriby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach gespielt, die alle auch während der Comic-Con einen Überraschungsauftritt auf der Bühne hatten.

Seid ihr gespannt auf die kommenden The Fantastic Four: First Steps und Avengers Filme?