Marvel Studios bestätigt die Besetzung von Avengers: Doomsday

Zu sagen, dass Marvel Studios ' große Avengers: Doomsday Besetzungsankündigung ein bisschen lächerlich war, ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Es hat über fünf Stunden gedauert, aber die Produktionsfirma hat endlich die wichtigsten Big Player bestätigt, die Teil ihres nächsten Ensembles sein werden. Es gibt ein paar Überraschungen, ein paar fehlende Enttäuschungen und ebenso einige, die den kommenden Thunderbolts* etwas weniger aufregend zu machen scheinen, aber mit 27 einzelnen Helden und Bösewichten, die es zu überprüfen gilt, wäre es eine Lüge zu sagen, dass die Besetzung alles andere als starbesetzt ist.

Also, da Avengers: Doomsday jetzt in Produktion ist, wer wird mit Sicherheit die Hauptrolle in dem Film spielen? Die Leute unten:



Chris Hemsworth als Thor Odinson



Vanessa Kirby als Sue Storm



Anthony Mackie als Captain America/Sam Wilson



Sebastian Stan als Winter Soldier/Bucky Barnes



Letitia Wright als Black Panther



Paul Rudd als Ant-Man



Wyatt Russell als US-Agent



Tenoch Huerta Meija als Namor



Ebon-Moss Bachrach als Das Ding



Simu Liu als Shang-Chi



Florence Pugh als Yelena Belova



Kelsey Grammer als Beast



Lewis Pullman als Wachposten



Danny Ramirez als Falcon



Joseph Quinn als Johnny Storm



David Harbour als Roter Wächter



Winston Duke als M'Baku



Hannah John-Kamen als Ghost



Tom Hiddleston als Ghost



Patrick Stewart als Professor X



Ian McKellen als Magneto



Alan Cumming als Nightcrawler



Rebecca Romijn als Mystique



James Marsden als Zyklop



Channing Tatum als Gambit



Pedro Pascal als Mr. Fantastic/Reed Richards



Robert Downey Jr. als Doctor Doom



Da es sich um Marvel handelt, über das wir sprechen, wären ein paar zusätzliche Überraschungen kein Schock. Aber auch wenn wir an dieser Front etwas erwarten, überrascht es Sie schon, dass Tom Hollands Spider-Man, Hugh Jackmans Wolverine, Ryan Reynolds' Deadpool, Charlie Cox' Daredevil, Benedict Cumberbatchs Doctor Strange und andere aktuelle und aktuelle Charaktere und Stars nicht enthalten sind?

Avengers: Doomsday startet am 1. Mai 2026 in den Kinos.