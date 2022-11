Marvel stellt die Abtei vor

HQ

"Welcome to the Abbey" ist der Titel des neuesten Trailers von Marvel's Midnight Suns, der uns im Grunde die Abtei vorstellt. Was ist es dann? Nun, es ist im Grunde Ihre Heimat- und Hub-Welt, in der Sie abhängen, Entscheidungen treffen und die Dinge zwischen den Missionen aufmischen können.

Dieser düstere alte Ort sieht nicht wie ein typisches Superhelden-Hauptquartier aus, was es tatsächlich noch interessanter macht, und es hat eindeutig viel zu bieten. Schau es dir unten an.

Marvel's Midnight Suns erscheint am 2. Dezember für PC, Playstation Switch und Xbox.