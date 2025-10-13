Marvel startet im Januar 2026 einen neuen Iron Man-Comic

HQ

Zu Beginn des Jahres 2026 wird Marvel Comics die Action ankurbeln, indem es eine neue Comic-Auflage auf der Grundlage von Iron Man startet. Es wird im Januar beginnen und eine neue Version von Tony Stark vorstellen und sehen, wie der milliardenschwere Erfinder zu einem großen Superhelden aufsteigt, mit all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die das mit sich bringt.

In der Zusammenfassung des Laufs heißt es: "Der kompromisslose Iron Man ist ein einmaliger Held - aber das schlagende Herz hinter der Rüstung ist ein Jahrhundertgenie. Vor Jahren klopfte Tony Stark an die Schwelle des Todes, also schuf er die Iron Man-Rüstung, um zu überleben! Was passiert, wenn das nächste Mal der Tod ruft? Welche Waffe erschafft er dann? Was wenn... Jemand anderes erstellt es zuerst? Diese Fragen verfolgen Tony seit Jahren, eine tickende Zeitbombe in seinem Inneren, die darauf wartet, zu explodieren. Auch die Femme fatale Madame Masque hat sich diese Fragen gestellt, und mit der Kraft der fortschrittlichen Ideenmechanik im Rücken... Sie ist bereit, die nächste große Waffe zu entwickeln."

Diese Comicserie wurde von Joshua Williamson geschrieben und von Carmen Carnero gezeichnet. Williamson sprach darüber, die Zügel von Iron Man in die Hand zu nehmen, und erklärte:

"Ein Teil unseres Slogans für dieses Buch ist, dass Tony Stark die gefährlichste Waffe im Marvel-Universum ist. Als er in die Höhle ging, baute Tony die Rüstung... aber nachdem ich mehr darüber nachgedacht hatte, war die Rüstung nicht das, was er in der Höhle gebaut hatte. Tony hat Tony gebaut."

Die erste Ausgabe der Comicserie wird am 28. Januar debütieren und ihr könnt unten einen Blick auf das Cover werfen, das einen Vorgeschmack auf das Mark 75 Design der ikonischen Rüstung zeigt.