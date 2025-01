Marvel-Star will den Sleeping Dogs Film machen Simu Liu aus Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hat nicht aufgegeben, auch wenn Donnie Yen es getan hat.

HQ Es ist drei Wochen her, dass Donnie Yen bestätigt hat, dass der Sleeping Dogs Film, an dem er seit 2017 gearbeitet hat, abgesetzt wurde, aber diejenigen unter euch, die denken, dass eine Adaption des coolen Spiels Spaß macht, sollten noch nicht aufgeben. Simu Liu, bekannt für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings und Barbie, sagt, dass er mit den Rechteinhabern zusammenarbeitet, um einen Sleeping Dogs Film zu machen, also hoffen wir, dass dieser Film es tatsächlich schafft.