Marvel Snap in den USA nach der Schließung von TikTok verboten

HQ

Nur wenige Stunden vor Ablauf der Frist für das US-Gesetz zum Desinvestition oder Verbot am 19. Januar ging Marvel Snap für amerikanische Nutzer offline. Das beliebte mobile Kartenspiel, das von Second Dinner entwickelt wurde, war von Nuverse veröffentlicht worden, einem Unternehmen, das zu ByteDance gehört – der gleichen Muttergesellschaft hinter TikTok. Als TikTok am 18. Januar in den USA verboten wurde (mehr erfahren Sie hier), folgte Marvel Snap diesem Beispiel, so dass die Nutzer nicht mehr auf das Spiel zugreifen konnten.

Eine Nachricht begrüßt die Spieler nun mit einer einfachen Entschuldigung, informiert sie über die Sperre und versichert, dass Bemühungen zur Wiederherstellung des Dienstes im Gange sind. Ben Brode, Chief Development Officer von Second Dinner, drückte seine Überraschung über BlueSky aus und erwähnte, dass das Verbot sowohl sie als auch Nuverse unvorbereitet getroffen habe. Als vorübergehende Lösung schlug er humorvoll vor, dass VPN-Software das Geheimnis sein könnte, um das Marvel-Kartenspiel für US-Fans, die ihre Marvel-Dosis brauchen, am Leben zu erhalten. Dieser Schritt tritt in die Fußstapfen anderer Apps wie Mobile Legends, die mit ihren ByteDance-Verbindungen ein ähnliches Schicksal erleiden mussten. Wird Marvel Snap bald zurückkehren, oder ist dies das Ende der Fahnenstange für US-Spieler?

Sind Sie ein Marvel Snap Benutzer?