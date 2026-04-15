Marvel schlägt hart zu, als Disney 1.000 Arbeitsplätze streicht

HQ

Disney befindet sich mitten in einer sogenannten Umstrukturierung, die leider oft nur Unternehmenssprache für massive Entlassungen ist, und diesmal spürt Marvel Studios die Auswirkungen. Laut einem Bericht von Forbes könnten sie bis zu 1.000 Arbeitsplätze verlieren.

Es ist der neue Disney-Chef, Josh D'Amaro, der diese Veränderungen vorantreibt, nachdem er im März das Ruder übernommen hat. Der Fokus liegt darauf, die Organisation zu straffen, überlappende Rollen zu reduzieren und das Marketing unter einem einzigen Dach zu bündeln – ein Schritt, der bereits dazu geführt hat, dass die Marketingabteilung als einer der am stärksten betroffenen Bereiche hervorgehoben wurde.

Am härtesten trifft Marvel diesmal, wo die Entlassungen sowohl die Büros in New York als auch in Burbank durchziehen. Film, Fernsehen, Comics, Finanzen, Rechtswissenschaften – fast jede Abteilung spürt die Auswirkungen. Am auffälligsten ist jedoch, dass fast das gesamte preisgekrönte visuelle Entwicklungsteam bei Marvel Studios entlassen wurde.

Marvel hat seit Avengers: Endgame von 2019 tatsächlich mit nachlassendem Publikum und teuren Produktionen zu kämpfen, und es ist unklar, wie sie das Blatt wenden wollen. Die Entlassungen werden das wahrscheinlich noch schwieriger machen, und vielleicht liegt es einfach daran, dass Disney die Organisation auf einen Umfang verkleinern möchte, der besser zum Interesse an Marvel passt.

Was das für ihre kommenden Projekte bedeutet, bleibt abzuwarten, aber Spider-Man: Brand New Day feiert im Juli Premiere und ist somit fast fertig. Was den Status des Dezembers Avengers: Doomsday betrifft, wissen wir jedoch nicht, was uns erwartet. Eines ist jedoch klar: Marvel tritt in eine deutlich schwierigere Phase ein.