Marvel scheint endlich an einem neuen Hulk-Film zu arbeiten

Der Kampf zwischen den Besitzern von Universal und Marvel, den Disney für uns Comic-Fans hat, bedeutete, dass der Hulk als Charakter in der Avengers-Saga dezimiert und ziemlich vollständig fallen gelassen wurde, wenn es um die Möglichkeit geht, als Hauptfigur in einem neuen "Stand alone" -Film zu fungieren. Aber jetzt scheint dies gelöst worden zu sein und laut Gerüchten (laut Marvel-Leaker CanWeGetToast) arbeitet Marvel Studios an einem neuen, kommenden Hulk-Film. Dies liegt daran, dass die Rechte an der Figur an Marvel zurückgegangen sind, da Universal die Lizenz nicht genutzt hat, um Filme zu machen, die auf Marvels wütendem grünen Mann basieren.

"Mark Ruffalos Bruce Banner/Hulk ist eine etwas andere Geschichte. Kevin Feige ist sich bewusst, dass die Rechtesituation mit Hulk ihn immer eher als Nebenfigur denn als Hauptdarsteller gehalten hat. Mit allem, was Marvel in She-Hulk und #CaptainAmericaBraveNewWorld auf die Beine gestellt hat, gibt es definitiv einen Plan für MEHR Hulk in der Zukunft des MCU."

Bist du hungrig auf mehr Hulk?