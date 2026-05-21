Marvel sammelt Indiana-Jones-Comics aus den 80ern in einer kunstledergebundenen Hardcover-Kollektion

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Indiana Jones erlebt in letzter Zeit eine gewisse Wiederbelebung, denn erst vor wenigen Jahren startete Indiana Jones and the Dial of Destiny in den Kinos, und seitdem haben wir auch das Erscheinen des fantastischen Videospiels Indiana Jones and the Great Circle von MachineGames gesehen. Da Indy erneut ein Favorit unter so vielen ist, möchte Marvel Comics nun auch die Figur feiern.

Zu diesem Zweck wurde eine neue Sonderedition vorgestellt, die darauf abzielt, die Comicgeschichten von Indy aus den 1980er Jahren zusammenzufassen und sie alle in zwei atemberaubenden Hardcover-Folianten zu vereinen, die mit einem Kunstledereinband gebunden sind, zusätzlich zu einem geprägten Cover-Design. Wenn Sie Comics und Sammlerstücke mögen, sollten Sie diese Schönheiten im Auge behalten.

Marvel erklärt: "Diese Deluxe-Hardcover-Ausgaben werden in Kunstledereinband mit prägierten Cover-Designs und mit Bandlesezeichen präsentiert und umfassen die Comic-Adaptionen von 'Raiders of the Lost Ark', 'Indiana Jones and the Temple of Doom', 'Indiana Jones and the Last Crusade' sowie die gesamte Serie von 'The Further Adventures of Indiana Jones'. "

Die Sammlung umfasst zwei Bücher namens Indiana Jones: The Further Adventures Book I und Book II, und beide werden an einem noch nicht festgelegten Termin im September erscheinen. Wir kennen die Preise der Ausgaben auch noch nicht, aber sie werden Sie zweifellos mehr kosten als ein traditioneller Comic.

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