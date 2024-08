Marvel Rivals wird Anfang Dezember veröffentlicht

HQ

Sicherlich gibt es gute Dinge für diejenigen, die warten, vor allem, wenn man auf der Suche nach einem neuen Overwatch-Herausforderer mit Comic-Helden ist, und der neueste Marvel Rivals -Trailer - der Helden wie Captain America und Winter Soldier zeigte - hat verraten, dass das Online-Spiel in ein paar Monaten veröffentlicht wird.

Der Trailer, der auf der Gamescom 2024 gezeigt wurde, deutete darauf hin, dass er am 6. Dezember dieses Jahres veröffentlicht wird, und der Clip machte auch deutlich, dass alle Helden von Anfang an verfügbar sein werden, so dass es zu Weihnachten viel zu erwarten geben sollte. Das Spiel wird für PC, PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Wirst du spielen? Wer wird im Dezember dein "Main" sein?