Marvel Rivals Vorschauvertrag forderte die Spieler auf, keine negativen Aussagen zu machen

Es ist kein gutes Zeichen, wenn das kommende Overwatch-ähnliche Marvel Rivals bereits in heißes Wasser geraten ist, weil es seine Spieler und Content-Ersteller gebeten hat, nicht in einem negativen Licht über das Spiel zu sprechen. In den Nutzungsbedingungen, die Spieler in ihrem Preview-Build erhielten, konnten sie die folgende Klausel finden:

"Nicht-Verunglimpfung: Der Content Creator verpflichtet sich, keine öffentlichen Erklärungen abzugeben oder sich an Diskussionen zu beteiligen, die dem Ruf des Spiels schaden. Dazu gehören unter anderem:

ein. Abfällige oder satirische Kommentare zu spielbezogenem Material, wie z. B. Spielfunktionen, Charakteren oder Musik.

b. Böswillige Vergleiche mit Konkurrenten oder die Herabsetzung des Gameplays oder der Unterschiede von "Marvel Rivals " oder subjektive negative Bewertungen des Spiels."

Anscheinend bringt dich sogar Satire in heißes Wasser. Nachdem dies vom Streamer Seagull öffentlich aufgedeckt wurde, hat NetEase die Klausel inzwischen zurückgenommen und sich wie folgt entschuldigt (danke, PCGamesN).

"Wir sind uns bewusst, dass es unangemessene und irreführende Begriffe in der Verpflichtung gibt, Inhalte zu teilen, die nicht verunglimpfend sind. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Fehlkommunikation und Ihre unangenehmen Erfahrungen!"