Marvel Rivals verursacht massive Sperrwelle, nennt und beschämt die betroffenen Betrüger

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NetEase hat eine riesige Sperrwelle abgeschlossen, indem sie eine Menge Betrüger entfernt und dauerhaft daran gehindert hat, Marvel Rivals spielen zu können. Als "Säuberung" beschrieben, hat die Welle Hunderte von großen Betrugskonten entfernt, wobei diese spezielle Liste von Sperren eine "gezielte Razzia gegen neu aktualisierte Cheats ist und auf unseren grundlegenden Sicherheitsrahmen aufbaut."

Die Sperrwelle ist noch einen Schritt weiter gegangen, als viele Accounts einfach vom Spiel abzuschließen, denn NetEase hat auch eine umfangreiche Liste veröffentlicht, die diejenigen nennt und beschämt, die das Spiel betrügen und missbrauchen. Wir erfahren nichts über die Schwere der Sperren, mit denen jedes Konto betroffen war, außer dass alle dauerhaft gesperrt wurden, aber es gibt drei Konten am unteren Ende der Liste, die als in "schwerwiegende Verstöße" verwickelt beschrieben werden und daher nun auch mit Gerätesperren betroffen sind.

Im Zuge dieser Entwicklung ermutigt NetEase die Fans erneut, jegliche Exploits und Cheats zu vermeiden, während gleichzeitig bestätigt wird, dass man das Anti-Cheat-System nicht durch bestimmte Startparameter umgehen kann.

NetEase verabschiedet mit: "Danke, dass Sie an unserer Seite stehen, um die Chronoverse zu schützen. Wenn du eine vermutete Anomalie oder einen Betrüger in deinen Matches bemerkst, melde sie sofort. Wir werden unser Anti-Cheat-Arsenal kontinuierlich ausbauen, um sicherzustellen, dass wahre Fähigkeiten, nicht verbotene Technologie, oberste Priorität haben."

Um die vollständige Liste der gesperrten Konten zu sehen, findest du hier die vollständige Liste.