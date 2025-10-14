Marvel Rivals Verliert 85% seiner Spieler auf Steam

HQ

Es war ein hartes Jahr für NetEase und Marvel Rivals, die die Spieler auf Dampf bluten ließen. Damit ist die einst so enorme Basis an aktiven Spielern von rund 644 000 auf knapp 100 000 gesunken. Ein herber Verlust für einen der einst erfolgreichsten Multiplayer-Titel auf Steam.

Der genaue Grund für den Rückgang der Spieler um 85 % bleibt unklar. Laut Forbes und Online-Spekulationen könnte es jedoch so einfach sein wie ein Mangel an Aufregung und schwindendes Spielerinteresse. Wie wir alle wissen, ist der Wettbewerb hart und es ist nicht immer einfach, die Nutzer bei der Stange zu halten.

Es ist auch erwähnenswert, dass, obwohl 85% in der Tat ein großer Verlust sind, die 100.000 Spieler, die übrig bleiben, immer noch nichts zu verachtendes sind. Diese Menge an gleichzeitigen Spielern ist etwas, wovon viele andere Spiele nur träumen können. Während die Aufregung also nachgelassen hat, scheinen die Kernspieler zu bleiben und werden dies höchstwahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft tun.

Spielen Sie immer noch Marvel Rivals ?