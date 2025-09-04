Marvel Rivals ' Trailer zu Staffel 4 zeigt Daredevil und Angela

HQ

Marvel Rivals hat im neuen Trailer zur kommenden vierten Staffel zwei neue Helden enthüllt, und ich kann sagen, dass wir in kurzer Zeit einen langen Weg davon zurückgelegt haben, mit Emma Frost Champagner zu trinken.

In dieser Staffel prallen die Mächte des Himmels und der Hölle aufeinander, wenn Angela und Daredevil im Mittelpunkt stehen. Wie aus der Beschreibung des Trailers auf YouTube hervorgeht, bleibt Hela nach Knulls Niederlage in der letzten Staffel inhaftiert. Daredevil, der von Dizang, dem Teufel der achten Stadt, besessen wurde, möchte, dass sie sühnt, während Angela will, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.

Falls du nicht weißt, wer Angela ist (keine Sorge, ich war es auch nicht): Sie war ursprünglich Aldrif Odinsdottir, Tochter von Odin und Freya, die von der Königin der Engel entführt und scheinbar getötet wurde. Nachdem sie lebend gefunden wurde, zog die Dienerin der Königin sie als Engel auf und gab ihr den Namen Angela.

Sie wurde ursprünglich 1993 von Neil Gaiman und Todd McFarlane für Image Comics erschaffen und erschien in der Spawn-Serie, bevor sie 2013 zum Marvel-Team stieß. Daredevil hingegen ist nicht derjenige, den du aus vielen Comics, Filmen und Serien kennst, in denen er zuvor mitgespielt hat, da seine dämonische Besessenheit ihm ein paar zusätzliche Kräfte zu verleihen scheint, wie du im Trailer unten sehen kannst. Marvel Rivals ' vierte Saison, das Herz des Drachen, erscheint am 12. September.