Marvel Rivals Support-Team mit Sitz in Seattle entlassen

HQ

Letzte Nacht gab es eine verblüffende Nachricht, als anscheinend bekannt wurde, dass der Game Director von Marvel Rivals ' und das gesamte Team entlassen wurden. Es stellte sich jedoch bald heraus, dass dies nicht der Fall war.

Stattdessen wurde ein in Seattle ansässiges Support-Studio entlassen (via Marvel Rivals Intel). Für diese Entscheidung wurde so gut wie kein Kontext angegeben, und es scheint doppelt verwirrend zu sein, wenn man den Erfolg bedenkt, den Marvel Rivals seit seiner Veröffentlichung erlebt hat.

Stephen Totilo von GameFile erhielt eine Antwort von einem Netease-Vertreter, der sagte, dass es eine "schwierige Entscheidung" war, die Gesamteffizienz des Spiels zu optimieren, was uns eigentlich nicht viel darüber sagt, was in Seattle nicht funktionierte.

Wir hoffen, dass das Support-Team auf die Beine kommt, aber wir berichten wieder einmal über Entlassungen in dieser Branche. Selbst wenn man an einem unglaublich erfolgreichen Spiel arbeitet, garantiert das anscheinend nicht einmal die Sicherheit des Arbeitsplatzes für die nächsten Monate.