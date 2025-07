Marvel Rivals steckt The Thing für das Sommer-Spezialevent in einen Tanga

HQ

Neben der kürzlichen Enthüllung eines neuen Battle Pass hat Marvel Rivals auch beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, mit einem neuen Sommer-Special-Event auf die Wellen zu gehen (genau wie eine Hitzewelle hier in Großbritannien mit donnernden Regengüssen zu Ende geht).

Etwas überraschend, wenn man bedenkt, dass Marvel Rivals ziemlich konsequent auf die Schläger da draußen ausgerichtet ist, sind zwei der drei Skins in diesem saisonalen Event für die männlichen Helden. The Thing zieht sich bis auf einen schwarzen Tanga und eine Blumenkette aus, und Thor trägt eine hübsche schwarze Badehose, komplett mit Sonnenbräune, Sonnenbrille und einem niedlichen Hammer in Form eines Frosches, eine schöne Anspielung auf Throg.

Luna Snow hat im Rahmen dieses Events auch einen Sommer-Skin und limitierte Pakete im Store verleihen Psylocke und Loki ein paar sommerliche Looks. Das Sommer-Spezialevent beginnt morgen, am 17. Juli, und wird zusammen mit einem neuen Patch für Marvel Rivals eingeführt. Wenn ihr nicht sofort in die Kämpfe einsteigen könnt, dauert das Sommer-Event bis zum 15. August.