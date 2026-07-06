Marvel Rivals schwächt Captain Americas Ausbuchtung Tage nachdem seine Sommerhaut viral gegangen ist

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Marvel Rivals ist bekannt für seine... auffällige Skins, sagen wir mal, und besonders wenn die Sommersaison naht, scheint NetEase alles zu tun, um uns dazu zu bringen, etwas hart verdientes Geld auszugeben, damit unsere Lieblingshelden und -schurken fast alles sind. Während die "Gooner"-Skins oft zur weiblichenMarvel Rivals Seite des Rosters neigen, zeigen die Jungs auch ihre Qualität. The Thing trug zum Beispiel letzten Sommer einen String.

Kürzlich hat Marvel Rivals vielleicht den Haifisch übersprungen, was Sommerskins anging, da Captain America ein riesiges Mitglied bekam, wenn du verstehst, was wir meinen. Wie PC Gamer jedoch bemerkte, scheint Amerikas Bulge inzwischen geschrumpft zu sein, vielleicht nachdem eine plötzliche Brise durch die Luft wehte, da das Captain America-Paket in den letzten Tagen vom Reddit-Nutzer Used-Earth8767 verglichen wurde.

Marvel Rivals Fans und Spieler trauern vielleicht um eine der größten Pakete, die je einem Videospielcharakter angebracht wurden, aber vielleicht ist alles nicht so, wie es scheint. Laut einem anderen Reddit-Nutzer wurden am Modell oder an der Takelage keine Änderungen vorgenommen, und es ist möglich, dass die Ausbuchtung nun genauer ist, da sie am Becken von Captain America fixiert wurde. Das könnte mehr Sinn ergeben, da der online kursierende Screenshot es so aussehen lässt, als hätte jemand mit Photoshop die Spitze von Captain Americas Schritt nach unten gezogen.

NetEase hat sich noch nicht zum möglichen Bulge-Nerf geäußert, und ehrlich gesagt bezweifeln wir, dass sie eine offizielle Stellungnahme abgeben werden. Ob du glaubst, dass die Beule geschrumpft ist oder nicht, wir sind alle ein bisschen sicherer, jetzt, wo das Ding nicht so groß ist, dass es durch einen Stuhl rutscht.