Marvel Rivals sammelt 10 Millionen Spieler in nur 3 Tagen

HQ

Der Versuch, sich an das Helden-Shooter-Genre zu wagen, kann schwierig sein, wie einige Studios im Laufe der Jahre auf die harte Tour herausgefunden haben. Aber wenn du bereits etablierte Superhelden in deinem Kader hast, dann bist du wahrscheinlich ein Gewinner.

NetEase's Marvel Rivals hat sich von Anfang an als großer Erfolg erwiesen und in nur 3 Tagen über 10 Millionen Spieler angesammelt. Bereits in den ersten Stunden nach der Veröffentlichung sah das Spiel stark aus, und über das Wochenende hat es auch mit seiner gleichzeitigen Spielerzahl auf Steam beeindruckt.

Marvel Rivals wurde wegen des unausgewogenen Gameplays kritisiert, aber abgesehen davon verlief der Start sehr reibungslos. Keine massiven Netzwerkprobleme, keine langen Wartezeiten und jede Menge Spaß mit deinen Lieblingshelden.

Hast du Marvel Rivals gespielt?