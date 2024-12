Marvel Rivals-Regisseur über das Scheitern von Concord: "Fehlte der einzigartige Wert für die Spieler"

HQ

Thaddeus Sasser, der Regisseur des Marvel-Rivalen-Blockbusters, hat darüber nachgedacht, warum Concord gescheitert ist, und behauptet, dass dem Spiel ein einzigartiger Mehrwert für die Spieler fehlt.

Er betonte zudem, dass viele Spieler stark in etablierte Titel wie Overwatch investiert sind, was es Herausforderern erschwert, neue Spieler zu gewinnen, wenn sie nichts Einzigartiges bieten.

Marvel Rivals, sagte er, unterscheidet sich dadurch, dass man in die Rollen verschiedener ikonischer Superhelden schlüpfen kann - Storm oder Doctor Strange zum Beispiel, was ein einzigartiges Erlebnis bietet. In einem Gespräch mit VideoGamer sagte er:

"Es fallen Wechselkosten an. Ich habe bereits in Overwatch investiert, ich habe 15 Skins für Pharah, ich werde nirgendwo hingehen."

Was denkst du, ist das der Hauptgrund für das kolossale Scheitern von Concord ?