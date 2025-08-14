Marvel Rivals Produzent reagiert auf Kritik an seinen "Gooner-Skins"

HQ

Als Netease, das Team hinter dem Overwatch-Klon Marvel Rivals, beschloss, eine Reihe neuer Skins zu veröffentlichen, bei denen viele der Hauptdarstellerinnen leicht bekleidet waren, waren die Reaktionen der Fans erwartungsgemäß nicht milde. Netease wurde von verärgerten Fans beschuldigt, mehrere sogenannte "Gooner-Skins" veröffentlicht zu haben, Kosmetika, die weibliche Charaktere auf sehr provokative Weise darstellen. Das kommentiert Produzent Guangyun Chen in einem Interview mit dem YouTuber Rivals Assembled.

"Da unser Design, wie bereits erwähnt, von klassischen Comic-Themen inspiriert ist, darunter einige sehr herausragende Skins wie Mantis und auch Psylockes Rache, stammen diese alle von klassischen Comic-Designs. Wir nehmen diese klassischen Comic-Designs und machen einige modischere Designs, die darauf basieren, um die Wertschätzung der Spieler zu gewinnen. Ich denke, das spiegelt auch die breite Anerkennung unserer Spieler wider."

Laut dem Entwicklerteam wird das Design der Skins direkt aus den Comics von Marvel übernommen, unabhängig davon, wie viel Skin jetzt sichtbar ist.