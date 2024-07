Marvel Rivals nächster Charakter ist erschreckend liebenswert

HQ

Marvel Rivals hat bereits eine ganze Reihe von Charakteroptionen, aus denen man wählen kann, aber es wird noch weiter expandieren, bevor das Closed Beta Test, das morgen beginnt.

Netease hat bestätigt, dass der Donnergott Thor in den Kampf einsteigen wird, ebenso wie der absolut liebenswerte Jeff the Land Shark. Während ihr wahrscheinlich alle mit Thor vertraut seid (sei es die nordische oder die Marvel -Version - sie sind ziemlich gleich), ist Jeff zweifellos ein Charakter, der für viele neu ist, also für eine schnelle Vorstellung von der Geschichte des Charakters, beschreibt Marvel selbst Jeff als:

"Jeff, der Landhai, kann im Meer schwimmen und an Land laufen, er trägt seinen Namen treffend, und er hilft auch Helden, was ihn selbst zu einem Helden macht."

Marvel fügt hinzu: "Nachdem er von seinem verrückten Schöpfer befreit wurde, schließt sich Jeff, der Landhai, den West Coast Avengers (WCA) an, dank Gwenpool, die den kleinen verlorenen Hai sieht, der dringend ein neues Zuhause braucht. Jeff tut sich mit der WCA zusammen und obwohl er sich wie ein Haustier verhält, ist er viel mehr als das, indem er Helden oft hilft, den Tag zu retten."

Ob das die Geschichte der Marvel Rivals -Version sein wird, ist unklar, aber du kannst dich zumindest auf Jeffs Ankunft vorbereiten, indem du dir seine liebenswerte Darstellung im Trailer unten ansiehst.

Wenn du es noch nicht getan hast, schau dir auch den Cinematic-Trailer zu Marvel Rivals unten an, der einen tieferen Blick auf Thor wirft und einen erzählerischen Kern für den Helden-Shooter darstellt.