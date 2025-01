Marvel Rivals Meisterschaftssaison 1 endet im April

HQ

Angesichts des immensen Erfolgs von Marvel Rivals seit der Veröffentlichung des Spiels auf PC und Konsolen Anfang Dezember ist es keine Überraschung, dass NetEase schnell versucht hat, ein kompetitives Element für das Spiel einzurichten. Vor diesem Hintergrund startete vor kurzem die erste Saison des Marvel Rivals Championship, und da sie jetzt läuft, kennen wir die festen Informationen über das breitere Format, die Daten und die Preise.

Das Turnier läuft bis zum 6. April, wenn das große Finale stattfindet. Bis dahin können wir offene Qualifikationsturniere zwischen dem 8. und 9. März erwarten, geschlossene Qualifikationsturniere zwischen dem 15. und 16. März, bevor es am 22. und 23. März, vom 29. bis 30. März und vom 5. bis 6. April zu einem Doppelausscheidungsturnier kommt.

Das Format ist ein Best-of-One für jeden Teil des Events bis hin zum Double-Elimination-Bereich, der stattdessen ein Best-of-Three-Format verwendet. Die größeren Matches in dieser Playoff-Sektion werden im Best-of-Five-Modus ausgetragen, während die Finalspiele des unteren Brackets und das große Finale im Best-of-Seven-Modus ausgetragen werden.

Der Gesamtpreispool ist auf 14.500 $ festgelegt, wobei 6.000 $ an den Champion gehen. Dieser Preis ist für jede Region, in der das Turnier stattfindet, gleich, was bedeutet, dass es in Europa 14.500 $ zu gewinnen gibt, in Nordamerika und so weiter.

In diesem Sinne können wir auch davon ausgehen, dass die letzten Teile des Turniers auf den sozialen Kanälen Marvel Rivals übertragen werden, wenn Sie also die besten Spieler und Mannschaften der Welt in Aktion sehen möchten, können Sie sich die Spiele ansehen, die für den 29. bis 30. März und den 5. bis 6. April geplant sind.