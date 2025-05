Marvel Rivals kündigt ein riesiges $3-Millionen-Turnier namens Ignite an

HQ

Das nächste große Marvel Rivals Turnier ist angekündigt. Bei diesem Event, das als Ignite bekannt ist, treten Teams aus der ganzen Welt in regionalen Events gegeneinander an, um sich einen Platz in einem internationalen Finale zu sichern, bei dem 1 Million US-Dollar der insgesamt 3 Millionen US-Dollar für den Sieger ausgelobt werden.

Das Turnier läuft ab Mai mit regionalen Aktivitäten in EMEA, Amerika, China, Asien und Ozeanien, und was weitere Informationen betrifft, warten wir darauf, dass NetEase und Marvel Entertainment mehr mitteilen, da das Ankündigungsvideo unten nicht viel mehr über die Einzelheiten liefert. Da wir uns im Mai befinden, können Sie sehr, sehr bald mit weiteren Informationen rechnen.