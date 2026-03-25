Marvel Rivals kommt für Switch 2

HQ

Marvel Rivals wurde dank seiner schnellen und farbenfrohen Action mit Marvel-Helden und -Schurken in 6-gegen-6-Kämpfen auf zerstörbaren Karten schnell sehr beliebt. Trotz heftiger Konkurrenz ist es gelungen, ein Publikum zu halten, und seit Herbst 2024 ist es auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X verfügbar.

Aber... Wie sieht es mit der Switch 2 aus? Bis heute gab es nur sporadische Gerüchte über eine mögliche Version für Nintendos neue Konsole, aber inzwischen haben die Entwickler sie bestätigt. Nicht durch eine offizielle Pressemitteilung oder Ähnliches, sondern vielmehr beiläufig während eines Interviews mit IGN, in dem Produzent Danny Koo nach der Switch 2 gefragt wurde und eine so seltene Antwort wie eine direkte Antwort gab:

"Wir arbeiten daran, aber wenn wir Neuigkeiten haben, werden wir das bekannt geben."

Es gibt also keinen Raum für Fehlinterpretationen, und etwas später im selben Interview bekräftigt er, dass sie "es tun werden". Kurz gesagt, es ist nicht die Frage, ob es kommt, sondern wann. Das wird der Community im Laufe der Zeit einen zusätzlichen Schub geben und hoffentlich bedeutet, dass der Titel weiterleben und sich weiterhin rasant weiterentwickeln kann.