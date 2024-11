Marvel Rivals ist Gold geworden

HQ

Angesichts der Tatsache, dass wir nie von Verzögerungen gehört hatten und die Veröffentlichung nur noch etwa eine Woche entfernt war, waren wir fast sicher, dass Marvel Rivals wie geplant am 6. Dezember auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen würde.

Dies wurde nun bestätigt, da NetEase in den sozialen Medien verkündet hat, dass das Spiel den Goldstatus erreicht hat und bereit für die Veröffentlichung ist. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben, aber es gibt zahlreiche kürzliche Enthüllungen rund um das Spiel und seine Kosmetika. Dazu gehört, dass Spider-Man einen „No Way Home"-Skin, Scarlet Witch einen „Doctor Strange in the Multiverse of Madness"-Skin und Namor einen „Black Panther: Wakanda Forever"-Skin haben wird.

Planst du, nächste Woche Marvel Rivals zu spielen?