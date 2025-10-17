Marvel Rivals ' Im allerersten PvE-Modus stehen die Spieler Horden von Zombies gegenüber

HQ

Marvel Rivals bekommt nächste Woche sein erstes PvE-Event und knüpft an die kürzlich veröffentlichte Marvel Zombies-Spin-off-Show an. Da Zombies die Welt übernommen haben, musst du einen aus einer ausgewählten Anzahl von Helden auswählen und an der Seite von drei Freunden kämpfen, um die Horden abzuwehren.

Du kannst zwischen Magik, The Punisher, Blade, Thor und Jeff the Land Shark wählen, wenn du den neuen Spielmodus startest. Magik und Klinge besiegen Feinde mit ihren Schwertern in weitreichenden AoE-Angriffen. Jeff kann durch sie hindurchlaufen, indem er unter die Oberfläche taucht, und der Punisher bringt sein Arsenal an Waffen mit, um gegen Zombies zu kämpfen. Thor zieht wie immer mit Hammer und Blitz in den Kampf.

Es scheint, als würde sich der Modus hauptsächlich darum drehen, dass du Horden von generischen Zombies verprügelst. Am Ende des Trailers bekommen wir jedoch einen Teaser für Zombie Wanda, der einen Bosskampf mit ihr andeutet. Hoffen wir, dass noch ein paar weitere zombifizierte Helden auftauchen, wenn der Marvel Zombies Marvel Rivals -Modus am 23. Oktober erscheint.