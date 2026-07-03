Marvel Rivals hebt die "Gooner"-Debatte mit unglaublich gut ausgestatteter Captain-America-Haut auf neue Höhen

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Als es ursprünglich erschien, wurde Marvel Rivals schnell zu einem sehr beliebten Helden-Shooter und einem starken Konkurrenten zu Overwatch. Obwohl das Spiel weiterhin bei den Fans beliebt ist, hat es inzwischen eine andere Identität entwickelt.

Marvel Rivals ist heute ziemlich bekannt als "Gooner"-Spiel, was daran liegt, dass viele seiner Charaktere oft spärlich gekleidet und sehr provokativ präsentiert werden. Meistens sind es die weiblichen Helden, die am meisten zu kämpfen haben, aber der Entwickler Netease schränkt seine Optionen nicht ein und bietet weiterhin "Gooner"-Material für seine männlichen Helden an.

Das neueste der Reihe ist der Seaside Sentinel-Skin für Captain America, der sehr, sehr einprägsam ist wegen der ziemlich großen Wölbung, die der First Avenger hat. Ja, Caps Männlichkeit ist in diesem Skin voll zur Geltung, und noch mehr: Er hat Wackelphysik, die dich laut zum Lachen bringt, wie es vom X-Nutzer Game Hunter im untenstehenden Clip gezeigt wird.

Dieser Captain America-Skin enthält außerdem eine Reihe weiterer Bademode-Skins, darunter eine für White Fox (bekannt als Coastal Kumiho) und eine weitere für die Lady Loki-Variante von Loki, die als Seaside Siren bezeichnet wird. Diese sind jetzt alle im Spiel verfügbar und bleiben es bis Ende Juli.