Marvel Rivals ' größtes Update bisher erscheint in Staffel 9

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Marvel Rivals Staffel 9: Das Geheimnis von Theben führt Apocalypse ein, einen der mächtigsten Schurken von Marvel. Es liegt also nahe, dass das Erscheinen eines solchen Charakters auch das bisher größte Update für NetEases Helden-Shooter einläutet.

Team-Ups werden komplett überarbeitet, wobei jeder einzelne Held nun zwei Team-Up-Fähigkeiten hat, von denen jeweils eine ausgerüstet ist. Außerdem werden etwa 80 % des Rosters Balance-Änderungen erhalten, und Black Widow wird komplett neu gestaltet. Charaktere mit hoher Mobilität haben einen regenerativen Schild, was bedeutet, dass es weniger riskant ist, Hit-and-Run-Taktiken auszuprobieren, und wie üblich gibt es einige neue Helden zu spielen und auch eine neue Karte auszuprobieren.

Apokalypse ist in den kommenden spielbaren Charakteren nicht gekennzeichnet. Stattdessen erscheint Jubilee als neuer Stratege, wenn Staffel 9 am 10. Juli startet, und The Hood wird später in der Staffel erscheinen. Sieh dir unten den Trailer zur 9. Staffel und das Gameplay von Jubilee an:

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