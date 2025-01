Marvel Rivals gibt uns einen genaueren Blick auf die Unsichtbare Frau

HQ

Während wir die Enthüllung der Fantastic Four in Marvel Rivals Anfang der Woche hatten, hat Netease Tag für Tag die Fähigkeiten jedes einzelnen Mitglieds in einem eigenen kurzen Trailer enthüllt. Gestern haben wir die Kräfte des neuen Duellanten Reed Richards oder Mr. Fantastic gesehen, und jetzt werfen wir einen Blick auf die neue Strategin, Sue Storm alias The Invisible Woman.

Als Strategin besteht die Hauptaufgabe der Unsichtbaren Frau hauptsächlich darin, ihr Team zu heilen und zu beschützen. Mit ihrem Rechtsklick kann sie sie mit einem Schild ausstatten, und ihre regulären Angriffe heilen auch Verbündete, während sie Gegnern Schaden zufügen, ähnlich wie Luna Snows Primärfeuer.

Die unsichtbare Frau scheint unsichtbar zu bleiben, solange sie sich nicht im Kampf befindet, da es sich um ihre passive Fähigkeit zu handeln scheint. Zu ihren weiteren Fähigkeiten gehören das Stoßen von Gegnern mit einem psychischen Kraftfeld und das Erschaffen einer Blase, die Feinde in ihrem Wirkungsbereich verlangsamt. Ihre ultimative Fähigkeit erzeugt einen riesigen Kegel, der es Gegnern unmöglich macht, hinein zu sehen, während sie Verbündeten volle Sicht bietet, was den perfekten Start für einen Hinterhalt darstellt. Projektile können jedoch immer noch durchdringen, also achten Sie auf einen glücklichen maximalen Impuls, der eintrifft.

Schaut euch den Trailer zu Sue Storm unten an: