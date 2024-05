Marvel Rivals für PS5 und Xbox Series bestätigt, Venom und Adam Warlock als spielbare Charaktere enthüllt

HQ

Während der Sendung State of Play tauchte Marvel Rivals auf. Der kommende teambasierte 6v6-PvP-Shooter wurde in einem kurzen Segment vorgestellt, in dem bestätigt wurde, dass er für PS5 (und Xbox Series X/S) erscheinen wird und dass bei der Veröffentlichung ein paar zusätzliche Kämpfer zur Besetzung stoßen werden.

Uns wurde gesagt, dass Venom und Adam Warlock zum Spielen verfügbar sein werden. Was diese Charaktere so besonders macht, heißt es im PlayStation Blog-Beitrag über die Ankündigung:

"Wähle Venom, um die Kraft des Symbionten zu nutzen und deine Feinde zu verschlingen, oder wähle Adam Warlock und entfessle das Potenzial der Quantenmagie, indem du eine Seelenbindung mit deinen Teamkollegen aufbaust, um voranzukommen oder dein gesamtes Team wiederzubeleben."

Neben der Enthüllung, dass im Juli ein geschlossener Betatest auf PlayStation 5 stattfinden wird, wurde auch bestätigt, dass Spieler auf der Plattform berechtigt sein werden, den Scarlet Spider -Skin für Spider-Man zu erhalten, der exklusiv für PS5 sein wird.