Marvel Rivals fügt zwei neue Helden pro Saison hinzu

HQ

Marvel Rivals hat bereits eine ziemlich gestapelte Liste. 35 Helden sind aktuell in dem Shooter spielbar und es werden noch mehr. Laut Netease können wir getrost davon ausgehen, dass mit jeder Saison zwei weitere Helden hinzukommen.

Game Director Guangyun Chen erklärte im Gespräch mit Metro, wie zukünftige Saisons funktionieren werden. "Jede Saison werden wir frische saisonale Geschichten, neue Karten und neue Helden herausbringen. Wir werden jede Saison in zwei Hälften aufteilen. Die Dauer einer Saison beträgt drei Monate. Und für jede Hälfte der Saison werden wir einen neuen Helden einführen. Wir wollen das Erlebnis einfach weiter verbessern und, wissen Sie, alle in unserer Community begeistern."

In Saison 1 von Marvel Rivals bekommen wir natürlich ein paar mehr Helden als erwartet, mit allen Fantastic Four, die sich uns anschließen. Die erste Familie von Marvel scheint jedoch eine Ausnahme zu sein, da sie mit zwei Helden in der ersten und zweiten Hälfte der Staffel die Norm bricht.

Wen möchten Sie als nächstes bei Marvel Rivals sehen?