Marvel Rivals fügt nächsten Monat endlich Deadpool hinzu

Die Game Awards sind eine vollgepackte Show, aber natürlich musste sie Platz für den Söldner mit einem Mund schaffen. Marvel Rivals könnte kurz davor sein, Rogue mit der zweiten Hälfte der fünften Staffel ins Spiel zu bringen, aber jetzt wissen wir, wann auch Deadpool ins Spiel kommen wird.

Deadpools Trailer zeigte einige großartige Animationen und zeigte, dass er weitere seltsame Helden wie Throg, einen Werwolf-Captain America, einen T-Rex und einen Sentinel-Roboter befreit hatte. Deadpool schafft es, sie alle abzuwehren, bevor er einen glücklichen Schlag in den Kopf erleidet.

Deadpool kommt am 16. Januar in Marvel Rivals an. Sehen Sie sich unten seinen Enthüllungstrailer an, um zu sehen, wer sein Rivale im Spiel sein wird.