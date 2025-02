Marvel Rivals Entwickler will das Spiel auf Nintendo Switch 2 bringen

HQ

Marvel Rivals ist derzeit für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar und lässt Nintendo Switch-Besitzer auf dem Trockenen sitzen. Es sieht jedoch nicht so aus, als würde das für immer so bleiben, denn Netease will den beliebten Shooter auf die Nintendo Switch 2 bringen.

Im Gespräch mit IGN äußert sich Marvel Rivals -Produzent Weicong Wu hoffnungsvoll, dass eine Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 auf dem Weg ist. "Wir stehen bereits in Kontakt mit Nintendo und arbeiten an einigen Entwicklungskits. Und wann immer wir feststellen, dass wir auf Switch 2 eine großartige Leistung für unser Spiel liefern können, sind wir offen dafür", sagte er. "Der Grund, warum wir es nicht auf die Switch gebracht haben, ist, dass es die erste Generation dieses Geräts war, sie können unserem Gameplay kein großartiges Erlebnis bieten. Wenn es also möglich ist, dieses Ziel zu erreichen, sind wir offen dafür."

Die Nintendo Switch 2 hat noch kein Veröffentlichungsdatum, abgesehen davon, dass sie für dieses Jahr ins Auge gefasst wurde, und so werden wir nicht wissen, wann Marvel Rivals auf die Plattform kommen könnte, bis es draußen ist. Trotzdem ist es gut zu wissen, dass Nintendo-Spieler irgendwann in der Lage sein werden, sich auf den Marvel Rivals Spaß einzulassen.