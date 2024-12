Marvel Rivals debütiert für 444.000 Spieler allein auf Steam

HQ

Es scheint, als ob die Fans sehr begeistert von dem Overwatch -Konkurrenten Marvel Rivals waren, denn nach der Veröffentlichung des Multiplayer-Helden-Shooters vor nur wenigen Stunden hat er es geschafft, allein auf Steam eine ziemlich große Anzahl von Spielern zu gewinnen.

Noch bevor es zum Eröffnungswochenende kam, ist Marvel Rivals auf der Plattform von Valve gelandet und hat einen Spitzenwert von 444.286 Spielern (danke, SteamDB), was bereits ausreicht, um es zu einem der meistgespielten Spiele aller Zeiten von Steam zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen. So wie es aussieht, ist dieser Allzeit-Spielerrekord für Marvel Rivals der 25. größte auf der PC-Spieleplattform, und zweifellos wird dies am kommenden Wochenende einfach noch verbessert.

Marvel Rivals ist ein Free-to-Play-Spiel, das eine breite Liste von Charakteren aus dem Superhelden-Universum bietet. Es gibt insgesamt 33, darunter Wolverine und Black Widow, und ihr könnt heute ins Spiel einsteigen, um zu sehen, welche anderen Charaktere die Ränge bilden.

