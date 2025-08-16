Marvel Rivals Creative Director reagiert auf die Bezeichnung "Gooner-Spiel"

HQ

Es scheint, als wärst du heutzutage entweder ein Teil des woke, übermäßig politischen Mobs oder du bist ein Schläger. Es gibt kein Dazwischen, und Marvel Rivals wurde als Teil des letzteren bezeichnet. Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist leicht zu erkennen, woher diese Anschuldigungen kommen. Werfen Sie einen Blick auf einen beliebigen Emma Frost- oder Psylocke-Skin und versuchen Sie, sich nicht unbehaglich zu fühlen, wenn Ihre Familie im Raum ist.

Der Kreativdirektor von Marvel Rivals " reagierte kürzlich in einem Interview mit Rivals Assembled sogar auf die Vorwürfe. Guangguang schien das Etikett nicht zu stören, versicherte den Leuten aber, dass die Designs eher aus klassischen Comic-Looks stammen als aus dem Wunsch, Thors Wölbung im Entwicklerteam zu sehen.

"Das alles stammt aus klassischen Comic-Designs", sagt Guangguang. "Wir nehmen diese klassischen Comic-Designs und kreieren darauf basierende modischere Designs, um die Wertschätzung der Spieler zu gewinnen."

Die Wertschätzung der Spieler wurde durch diese Skins sicherlich verdient. Der Bosheit-Look für Sue Storm, der Vengeance-Skin für Psylocke und viele andere kosmetische Gegenstände haben dazu geführt, dass die Leute in Scharen in den Ingame-Shop gelaufen sind. Die Frage ist nur, ob sich ein Teil der Fangemeinde durch die Aufmerksamkeit, die den Schlägern geschenkt wird, ein wenig isoliert fühlt.