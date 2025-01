Marvel Rivals bricht Steam-Rekorde mit über 600.000 gleichzeitigen Spielern

HQ

Marvel Rivals hat einen wichtigen Meilenstein erreicht und laut SteamDB 644.269 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht. Mit diesem Erfolg gehört es zu den besten Spielen aller Zeiten auf der Plattform, gemessen an der Spielerzahl, nur hinter Counter-Strike 2, PUBG und Dota 2. Mit der Einführung der Fantastic Four in der ersten Saison und Balance-Änderungen hat Marvel Rivals seine Position als herausragendes Unternehmen im Online-Gaming gefestigt.

Gehören Sie zu den mehr als 600.000 Spielern, die zu diesem Erfolg beitragen?