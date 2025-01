Marvel Rivals bestätigt Aufnahme in die Fantastic Four, Trailer erscheint nächste Woche

HQ

Da Marvel Rivals so eng mit der Marvel-IP verbunden ist, können viele Leute erraten, welche Charaktere als nächstes zum Spiel hinzugefügt werden, indem sie einfach ein Comicbuch öffnen und sehen, welche ikonischen Helden und Bösewichte noch nicht Teil der Liste sind.

Es wurde schon seit einiger Zeit angenommen, dass die Fantastic Four sich Marvel Rivals anschließen würden, und gestern ist ein Screenshot von allen vier Mitgliedern des Teams im Kunststil des Spiels online durchgesickert. Dies wurde dann auf den sozialen Konten von Marvel Rivals gepostet, zusammen mit der Enthüllung, dass wir am 6. Januar um 16:00 UTC einen Trailer für die Fantastic Four bekommen würden.

Wir sind uns nicht sicher, ob alle Fantastic Four auf einmal erscheinen werden, aber der Trailer wird wahrscheinlich jeden Charakter zeigen und zeigen, was er in einem Match leisten kann. In der Zwischenzeit wurden neue Skins enthüllt, da Marvel Rivals auf eine Feier zum Mondneujahr zusteuert.